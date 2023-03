Vers de nouvelles coopérations judiciaires entre le Maroc et l’Italie

Lors de cette entrevue, les deux parties ont salué les acquis réalisés dans les relations entre les institutions juridiques des deux pays, examinant les moyens de consolider la coopération bilatérale et de la coordonner dans plusieurs domaines d’intérêt commun, notamment la migration, la sécurité, la lutte contre le terrorisme et les droits des femmes et des enfants.

Les discussions ont également porté sur les perspectives du renforcement des accords et des partenariats entre Rabat et Rome dans le domaine judiciaire, ainsi que sur des collaborations dans les domaines liés à la transition numérique et dans la digitalisation du système judiciaire.

La présidente de la Cour de cassation italienne, récemment nommée à la tête de l’institution, a mis l’accent sur la profondeur des relations entre les deux pays, précisant que cette visite est de nature à booster la coopération bilatérale dans le domaine judiciaire.

Selon les affirmations de Margherita Cassano, la visite devrait contribuer à la relance et à l’examen des protocoles d’accord et des conventions signés entre les deux pays visant l’échange d’expériences et expertises des deux pays.

Au cours de cette rencontre, le ministre marocain a pu donner un aperçu sur les réformes du système judiciaire au Maroc, notamment au niveau du Code de la famille et de la numérisation des procédures pénales et civiles, exprimant sa volonté de raffermir les liens avec les institutions judiciaires italiennes.

Ces entretiens ont par ailleurs été une opportunité pour examiner plusieurs questions d’ordre régional et international qui nécessitent une action judiciaire unifiée.

Durant cette visite de travail à Rome, Abdellatif Ouahbi s’est également entretenu, plus tôt, avec le ministre italien de la Justice, Carlo Nordio, sur les moyens de renforcer la coopération juridique maroco-italienne.

Pour rappel, le Maroc et l’Italie ont conclu, en novembre 2019 à Rabat, une déclaration de partenariat stratégique multidimensionnel qui vise à entretenir un dialogue permanent et approfondi sur tous les secteurs d’intérêt commun, en l’occurrence la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale. Cet instrument de coopération ambitionne également d’approfondir le dialogue et la coopération dans les domaines juridique et migratoire.

(avec MAP)