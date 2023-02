Rabat : examen d'un projet d'accord maroco-néerlandais sur l'extradition des criminels

Les négociations se sont déroulées « dans une atmosphère cordiale empreinte d’un sens élevé de professionnalisme », souligne la même source, ajoutant que les deux parties se sont accordées sur la plupart des dispositions du projet d’accord.

Certains points font toujours l’objet de concertations auprès des structures institutionnelles compétentes des deux parties, dans la perspective de les trancher lors du prochain round, précise-t-on.

Présidée par le directeur des Affaires pénales et des grâces, Hicham Mellati, alors que la délégation néerlandaise comprenait des représentants du ministère de la Justice et de la sécurité ainsi que des responsables et experts en matière de coopération judiciaire internationale, la rencontre a été l’opportunité de mettre en valeur les divers aspects de la coopération étroite existant entre les deux pays, ainsi que la coordination en cours pour parachever les négociations sur ce projet d’accord, en vue de sa signature en tant que nouveau jalon du cadre de la coopération judiciaire bilatérale en matière pénale, souligne la même source.

(avec MAP)