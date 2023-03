Automobile : les exportations en hausse de 44,8% à fin janvier

Ce progrès fait suite à la hausse des ventes des principaux segments du secteur, à savoir, le segment de la construction (+48,4 %), celui du câblage (+51 %) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+26,6 %), indique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

En parallèle, les exportations du secteur électronique et électricité se sont accrues de 39,2% à 1,74 MMDH à fin janvier 2023. Cette évolution s’explique, principalement, par la hausse des ventes des composants électroniques de 73,4 % et celles des fils et câbles (+28,2 %).

Quant aux ventes du textile et cuir, on enregistre une hausse de 14,1 % au titre du premier mois de l’année 2023, attribuable à la hausse des exportations des principaux segments de ce secteur en l’occurrence, des vêtements confectionnés (+19,3 %) et des chaussures (+26,7 % ). Les exportations des articles de bonneterie demeurent, quant à elles, quasiment stables (+0,8 %).

En ce qui concerne les exportations des phosphates et dérivés, elles se sont établies à 5.39 MMDH à fin janvier 2023, contre 8, 77 MMDH à fin janvier 2022. Cette évolution s’explique par la hausse des exportations des phosphates (+3,9 %) et par le recul des ventes des engrais naturels et chimiques (-38,1 %) et celles de l’acide phosphorique (-56,7 %).

(avec MAP)