Glovo lance un programme de sensibilisation à la sécurité routière pour les coursiers

La sécurité des coursiers a toujours été une priorité pour Glovo. Nous sommes fiers de lancer cette campagne et d’offrir aux coursiers les outils nécessaires pour assurer leur sécurité sur les routes ainsi que celle des autres usagers”, a déclaré Hamza Naciri Bennani, directeur général de Glovo Maroc

En collaboration avec l’agence de sécurité routière nationale (NARSA), la plateforme souhaite consolider la sécurité des coursiers et promouvoir un comportement routier responsable. Ainsi, les formateurs de l’entreprise seront en mesure d’animer plusieurs ateliers de sensibilisation pour les coursiers à travers le royaume, apprend-on dans le communiqué diffusé par Glovo mardi.

À ce jour, les agents de Glovo ayant bénéficié d’une formation de la NARSA ont pu animer plusieurs ateliers de sensibilisation au profit des coursiers partenaires, notamment dans les villes de Casablanca, Marrakech et Agadir. Pendant ces ateliers, les coursiers bénéficient d’un rappel des dispositions générales du code de la route ainsi que des bonnes pratiques en matière de sécurité routière, avant d’évaluer leurs connaissances grâce à un questionnaire interactif au terme de chaque session.

Des équipements aidant à la visibilité et à la sécurité routière sont distribués gratuitement aux coursiers ayant obtenu les meilleurs résultats lors des ateliers. L’entreprise ambitionne d’étendre ce programme à 600 coursiers dans différentes villes du royaume d’ici la fin de l’année 2023, précise le communiqué.

Et de rappeler que la plateforme a signé une convention-cadre avec la NARSA en juin 2022 qui repose sur trois axes principaux : la sensibilisation aux règles de prévention et d’éducation routière, la communication, et l’innovation et la recherche.

Ce programme s’inscrit dans le premier volet de ladite convention, visant à renforcer la sensibilisation aux règles de prévention et d’éducation routières. L’initiative s’inscrit aussi dans le cadre du programme de l’entreprise The Courriers pledge, visant à renforcer les droits sociaux ainsi que la sécurité des coursiers.

Le programme permet aux coursiers de bénéficier de plusieurs avantages sociaux, notamment un régime d’assurance individuelle actif, un accompagnement maladie, des indemnités de parenté ainsi que l’accès à une plateforme de e-learning gratuite, conclut le communiqué.