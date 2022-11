Glovo nomme Hamza Naciri Bennani au poste de directeur général pour le Maroc

Originaire de Meknès et titulaire d’un master en finance d’entreprises de l’ISCAE Casablanca, Hamza Naciri Bennani prend la direction de Glovo Maroc après avoir piloté le lancement de l’entreprise sur le marché tunisien, annonce le groupe dans un communiqué.

Il succède ainsi à Toni Perez, qui retourne au siège social de Glovo EEMEA (Europe, Middle East & Africa) à Barcelone, pour diriger les opérations des partenaires, souligne la même source.

Passé par le cabinet de conseil Boston Consulting Group à Casablanca, au sein duquel il a conseillé plusieurs chefs d’entreprises et institutions publiques sur leur stratégie, notamment dans les secteurs bancaire, de l’automobile et du commerce, “M. Bennani Naciri sera chargé de définir les priorités stratégiques du pays et de diriger la prochaine phase de croissance de la société au Maroc dans une perspective à la fois durable et citoyenne”, souligne le groupe.

“Nous sommes ravis d’avoir Hamza à la tête de l’équipe marocaine. Grâce à son parcours professionnel et son expérience réussie en Tunisie, je suis convaincu que nos activités au Maroc continueront à se développer avec de nouvelles réalisations sous sa direction”, a déclaré Diego Nouet, directeur-exécutif de Glovo en Afrique, cité dans le communiqué.

Implanté au Maroc depuis quatre ans où il opère à ce jour dans 57 villes, le groupe espagnol compte 3500 coursiers actifs sur sa plateforme dans le royaume et collabore avec environ 6500 partenaires.