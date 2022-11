Glovo, Jumia Food, Yassir : les livreurs, esclaves du nouveau capitalisme?

En plein cœur de Casablanca, n’importe quel jour de la semaine, à n’importe quelle heure de la journée, la scène se répète : automobilistes et passants croisent des livreurs roulant à vive allure, à moto ou en scooter. Reconnaissables à leur sac isotherme carré flanqué du logo de la plateforme pour laquelle ils travaillent, ces coursiers sont devenus des acteurs de l’agitation incessante que connaissent les grandes artères de la ville. Quand ils ne slaloment pas entre les voitures, ils attendent devant les grandes enseignes de fastfood et de plus en plus de restaurants, les yeux rivés sur leurs smartphones. Ils sont impatients : leur revenu dépend de leurs délais de livraison. Dans leur jargon, ils disent attendre que “ça sonne”. Que Jumia Food, Glovo ou Yassir leur propose une course. Poussés à optimiser les trajets par des algorithmes impassibles, ces coursiers sont un danger pour eux-mêmes…

