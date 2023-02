Intelligence artificielle : le DG de l’ICESCO prône une utilisation à bon escient de ChatGPT

S’exprimant en marge d’un atelier de formation organisé par l’ICESCO portant sur “ChatGPT : Plateformes, opportunités et challenges”, Dr Salim M. AlMalik a affirmé qu’“aujourd’hui, investir dans l’Intelligence artificielle, tel que le programme ChatGPT, est une nécessité pour chaque pays ou entreprise (…). Mais nous devons montrer aux jeunes et aux chercheurs l’importance d’une utilisation à bon escient de cette technologie”.

Le monde virtuel s’apparente à une réalité pour les “enfants/jeunes numériques”, a-t-il relevé, ajoutant qu’il s’avère tout autant nécessaire de suivre et d’accompagner les mutations dans ce monde numérique.

Selon Dr AlMalik, ChatGPT a enregistré plus d’un million d’utilisateurs, durant la première semaine de son lancement en novembre 2022. Et de souligner les opportunités de l’Intelligence artificielle pour le monde islamique, mais aussi les défis et les différentes utilisations de cette nouvelle technologie de grand intérêt, qui doivent être “réalistes et logiques”.

Il a par ailleurs mis l’accent sur les multiples avantages et potentiels de ChatGPT, soulignant qu’“il est de notre responsabilité de continuer à explorer cette technologie passionnante et son impact sur nos vies et notre monde”. Dans ce sens, il a relevé l’importance de l’IA et de ses applications au sein de la société, notamment les progrès en matière de santé, d’éducation, de sécurité publique, de transports, d’environnement et d’agriculture.

À l’instar de toute nouvelle technologie, ChatGPT apporte également son lot de défis et de pièges potentiels, en ce qui concerne tout particulièrement l’éthique, la confidentialité et son utilisation à des fins malveillantes, tels que la cybercriminalité et le plagiat, a-t-il précisé.

Cette rencontre d’une journée avait pour objectif d’explorer les opportunités et les défis de ChatGPT et d’initier un débat sur l’avenir de cette nouvelle technologie et son impact sur les sociétés, et comment réussir à tirer profit de l’Intelligence artificielle dite générative.

Rappelons que ChatGPT est spécialisé dans le dialogue et est un prototype d’agent conversationnel utilisant l’Intelligence artificielle, amélioré en permanence grâce à l’utilisation de techniques d’apprentissage supervisé et d’apprentissage par renforcement, afin d’améliorer les performances du logiciel.

Lancé en novembre 2022 dans une version gratuite et non connectée à Internet, ChatGPT suscite également des inquiétudes, notamment quant aux risques de plagiat dans le monde académique et de possibles suppressions d’emplois dans certains secteurs.

(avec MAP)