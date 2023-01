Raja Bensaoud : “ChatGPT pourrait avoir une capacité d’influence et de persuasion extrêmement forte”

C’est le phénomène tech de ce début d’année. ChatGPT, de la start-up OpenAI, marque une nouvelle étape dans le développement de l’Intelligence artificielle. Cette IA, capable de répondre à vos questions dans un langage naturel, fascine et inquiète. Quelles questions éthiques soulève-t-elle ? Dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel, on fait le point avec Raja Bensaoud, juriste, enseignante et cofondatrice du think tank Digital Act.

Par Benoit Letry