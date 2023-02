Air Côte d’Ivoire : bientôt une nouvelle liaison Abidjan-Casablanca

Après un premier report en janvier, la nouvelle route de la compagnie ivoirienne entre sa base à l’aéroport d’Abidjan-Félix Houphouët Boigny et l’aéroport Mohammed-V ne devrait pas être inaugurée avant le 2 mai 2023.

Selon Aeroroutes, Air Côte d’Ivoire prévoit quatre vols par semaine entre les deux villes, opérés en Airbus A319 pouvant accueillir 12 passagers en classe Affaires et 96 en classe Éco.

Les départs seront programmés mardi et vendredi à 12 h 40 (arrivée à 18 h 15) et jeudi et dimanche à 8 h (arrivée à 13 h 35) ; les vols retour quitteront le Maroc mardi et vendredi à 20 h 15 (arrivée à 23 h 50), et jeudi et dimanche à 15 h 35 (arrivée à 19 h 10).

Sur cette route, la compagnie sera en concurrence avec Royal Air Maroc qui a atteint le cap de 100.000 passagers par an au départ d’Abidjan, se positionnant en troisième place sur le marché ivoirien.