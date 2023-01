À la Chambre des conseillers, des avocats plaident pour le développement du Code de déontologie de la profession

Intervenant lors des travaux de la deuxième session d’une conférence organisée par le groupe socialiste à la Chambre des Conseillers, en partenariat avec les avocats socialistes, les participants se sont attardés sur les principales étapes juridiques de la profession d’avocat, depuis la loi de 1924.

Ils ont également souligné le rôle pionnier des avocats dans le processus d’indépendance et de démocratie, notant que l’année 1979 a été marquée par la promulgation de la première loi, approuvée par la Chambre des représentants, qui a reconnu l’indépendance des avocats, leur liberté et leur dignité, en plus du premier Code de la profession basé sur la proposition de loi 28.08 présentée par le groupe socialiste.

Lors de cette conférence tenue sous le thème “Pour un cadre juridique moderne de la profession d’avocat”, les participants ont souligné la nécessité d’améliorer le texte juridique régissant la profession afin de permettre aux avocats de s’ouvrir sur la profondeur africaine et d’interagir avec des questions politiques et de droits de l’homme sur la scène africaine, notamment après le renforcement des orientations africaines du Maroc et l’émergence de l’enjeu de la diplomatie parallèle au niveau de la cause nationale, entre autres questions prioritaires.

Dans ce sens, ils ont appelé à la présentation d’un projet d’un nouveau Code de la profession à même de contribuer au développement du système judiciaire, regrettant la faible représentation féminine au sein des conseils d’instances de la profession.

Alors que la loi de 2008 a permis aux jeunes d’accéder aux Conseils des différentes instances dans le cadre de la démocratisation des structures de la profession, l’approche genre n’a pas été prise en compte, d’où la faible représentation des femmes dans les postes de décisions, ont-ils relevé.

À cet égard, les intervenants ont insisté sur la nécessité de souligner l’égalité des genres dans le projet du Code de la profession, ainsi que l’approche genre en matière de représentation au sein des différentes instances, afin de refléter la place de la femme dans ce secteur vital.

(avec MAP)