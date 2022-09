Saïd Bella et Rachid Moutchou de Taghazout Surf Expo : démocratiser l’art de prendre les vagues

U ne enfance près des vagues

Tous deux nés dans la région d’Agadir, Saïd Bella et Rachid Moutchou ont toujours baigné dans la culture du surf. Leur bac en poche, passionnés par l’évènementiel et l’audiovisuel, ils accumulent les expériences, “apprenant sur le tas, notamment lors des toutes premières éditions du L’Boulevard”. Le duo participe à l’organisation de plusieurs manifestations culturelles, notamment le festival du film amazigh. Entre Saïd et Rachid, l’alchimie est telle que, en 2013, ils décident de s’associer et de joindre l’utile à l’agréable, usant de leurs compétences dans l’évènementiel au profit du surf.

Crise sanitaire, prise de conscience

L’idée d’un salon autour du surf émerge en 2015 lorsque Saïd et Rachid passent du temps dans un café, à quelques mètres de la plage, en compagnie de surfeurs. Au fil des discussions,…