Abdesslam Bouirig, nouveau DG de Wafacash

Après plusieurs années dans le conseil en France, M. Bouirig, 39 ans et diplômé d’école de commerce, revient au Maroc et intègre un groupe bancaire international où il y passe plus de 11 ans dans différents métiers avant d’être nommé directeur exécutif en charge des métiers spécialisés et des synergies, indique Wafacash dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il aura pour objectif de déployer le plan stratégique 20-25 élaboré dans le cadre du plan stratégique du groupe Attijariwafa Bank « Ambitions 2025 », note la même source.

Il devra consolider davantage l’empreinte internationale de Wafacash.

(avec MAP)