Hassan M. Alaoui : “Le seul secteur qui n’a pas été sérieusement impacté par le Covid, ce sont les banques”

TelQuel : Cette édition 2022 des “500” revêt une importance particulière vu qu’elle fait une radioscopie post-Covid (2021) de l’activité des grandes entreprises marocaines. Quels sont les principaux enseignements que vous en tirez ?

Hassan M. Alaoui : En effet, cette édition 2022 des “500” (industrie et services) fait suite à une édition 2021 qui reflétait le chiffre d’affaires 2020, et qui présentait une baisse du chiffre d’affaires de 10,2 %. On le sait, en 2020, l’activité des 500 plus grandes entreprises du Maroc a souffert, comme toute l’économie d’ailleurs, des différents stricts confinements et du ralentissement voire de l’arrêt de plusieurs activités. Mais il faut souligner que les 500 ont mieux résisté à la pandémie que les PME et TPE. En raison de leur taille, leur organisation et la qualité de leur management, elles ont en effet…