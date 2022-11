Marrakech: lancement du premier festival international du film post-Covid

La 19ème édition du festival international du film de Marrakech (FIFM) s'est ouverte, vendredi soir au Palais des congrès de la cité ocre, en présence d’un aréopage de stars du 7ème Art national et international et d’éminentes figures et personnalités des mondes de la culture, des médias et des arts.

Par La Rédaction