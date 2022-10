Laïla Marrakchi, Diane Kruger, Tahar Rahim... qui sont les membres du jury de la 19e édition du FIFM ?

Après deux éditions annulées à cause du Covid-19, le FIFM fait son grand retour et les premières annonces commencent à tomber. Alors qu’on sait depuis peu que le jury sera présidé par Paolo Sorrentino, le FIFM a révélé dans un communiqué, rendu public ce mardi 11 octobre, les huit membres du jury qui entoureront le président afin de décerner l’Étoile d’or.

Ainsi, les huit nouveaux membres annoncés sont la réalisatrice danoise Susanne Bier, l’acteur et producteur américano-guatémaltèque Oscar Isaac, l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l’acteur français Tahar Rahim.

Le jury, composé de neuf acteurs du cinéma international, rendra son verdict le 19 novembre, lors de la soirée de clôture du festival.