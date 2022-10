Sélection officielle : le FIFM dévoile les 14 films en lice pour l’Étoile d’or

La compétition officielle présentera des premiers et seconds longs métrages afin de révéler et promouvoir les nouveaux talents du cinéma mondial. Les films en question forment ainsi, selon un communiqué du FIFM, une “sélection éclectique, en provenance de 14 pays différents dont 2 d’Amérique latine (Brésil et Mexique), 3 européens (France, Portugal et Suisse), 4 issus de la région MEA et de sa diaspora (Maroc, Suède/Somalie, Syrie, Tunisie), ainsi que l’Australie, le Canada, l’Iran, l’Indonésie et la Turquie”.

La liste de films sélectionnés est la suivante :

Alma Viva de Cristèle Alves Meira (Portugal), Ashkal de Youssef Chebbi (Tunisie), Astarkan de David Depesseville (France), Autobiography de Makbul Mubarak (Indonésie), Le Bleu du caftan de Maryam Touzani (Maroc), Faraway Song de Clarissa Campolina (Brésil), Petrol d’Alena Lodkina (Australie), Red shoes de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique), Riceboy sleeps d’Anthony Shim (Canada), Savage d’Ahmed Abdullahi (Suède), Snow and the bear de Selcen Ergun (Turquie), Chevalier noir d’Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran), The taste of apple is red d’Ehab Tarabieh (Syrie) et Foudre de Carmen Jaquier (Suisse).

“Explorant plusieurs genres cinématographiques, du fantastique au film noir en passant par le film d’époque, le drame social, le thriller ou le mélodrame, les films en lice pour l’Étoile d’or abordent des sujets qui font écho aux préoccupations des jeunes générations à travers le monde : la construction identitaire et la nécessité d’avoir des modèles, la place des femmes dans nos sociétés contemporaines, mais aussi les questions de transmission qu’il s’agisse de tradition, d’héritage politique ou tout simplement d’amour”, indique un communiqué du FIFM.

Tenant compte de la compétition officielle, la sélection présentée lors du FIFM comptera 76 films en provenance de 33 pays répartis en plusieurs sections : les séances de gala, les séances spéciales, le 11e Continent, le panorama du cinéma marocain, les séances jeune public, les projections à Jamaa El Fna et les films programmés dans le cadre des hommages.