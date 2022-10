Le ministre français chargé du Commerce extérieur attendu au Maroc ce 18 octobre

Réconciliation ? Olivier Bech est le premier haut responsable du Quai d’Orsay à visiter le royaume depuis l’enclenchement de la crise silencieuse entre les deux partenaires. Dans une note publiée lundi, le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères annonce une visite au Maroc du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité et des Français de l’étranger, Olivier Becht.

Selon la diplomatie française, la visite de Becht dans un pays “partenaire économique de longue date, dont la France est le premier client et le premier fournisseur”, a pour but de “renforcer le partenariat bilatéral économique entre les entreprises des deux pays, notamment dans le domaine des mobilités et de l’aéronautique”.

Durant son séjour au Maroc, le responsable français se réunira, à Casablanca, avec Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, avant de s’entretenir, dans la même ville, avec le ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour.

Olivier Becht se rendra également dans plusieurs établissements relevant de la représentation diplomatique de son pays au Maroc, notamment la Chambre de commerce et d’industrie ainsi que le lycée Lyautey de Casablanca.

Il achèvera son déplacement au royaume par une visite de l’Institut des métiers de l’aéronautique, de la zone franche de la capitale économique, après une rencontre avec la communauté française au Maroc, “qui figure parmi les plus importantes au monde”, conclut le document.

La dernière visite d’un responsable français au Maroc date de septembre dernier, lorsque la vice-présidente de l’Assemblée nationale Valérie Rabault s’entretenait avec son homologue marocain Rachid Talbi Alami.