Talbi Alami s'entretient à Rabat avec la vice-présidente de l'Assemblée nationale française

La responsable française conduit une délégation en visite au Maroc pour prendre part à la cérémonie de lancement d’un programme de jumelage institutionnel prévue vendredi entre la première chambre, l’Assemblée nationale française, la Chambre des représentants belge et la Chambre des représentants tchèque.

La délégation française comprend Mireille Clapot, vice-présidente de la commission des Affaires étrangères, le député Karim Bencheikh, Jean-Luc Lala, directeur des Affaires européennes, internationales et de défense, Jean-Baptiste Leclère, chef de la division de coopération et de relations bilatérales et Pierre-Nicolas Guesdon, responsable du projet de jumelage à l’Assemblée nationale, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Lors de cette entrevue, Rabault a affirmé que cette visite est « une consécration de la profondeur des relations d’amitié parlementaire entre le Maroc et la France », notant que « les programmes, les conventions et les projets communs entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale française permettront de mieux communiquer et de tirer réciproquement profit des expertises et des expériences accumulées », ce qui est, à ses yeux, l’un des fondamentaux de la diplomatie parlementaire.

Ce nouveau jumelage institutionnel entre le Maroc et l’Union européenne (UE) réunissant les parlements français, tchèque et belge avec le soutien des institutions législatives de quatre pays membres de l’UE (Italie, Grèce, Portugal et la Hongrie), a été d’ailleurs un des grands thèmes évoqués lors de cette entrevue, note le communiqué.

Le projet permettra de réaliser des guides pratiques, des études, des plans d’action et aussi d’organiser des ateliers de formation, de dialogue et d’échange dans le cadre de groupes restreints, outre la possibilité d’effectuer des visites et des missions d’étude définis dans la charte de jumelage pour les députés marocains et leurs homologues dans les parlements jumelés au sein de l’UE ainsi que le resserrement des relations de coopération parlementaire ou encore le maintien d’un dialogue permanent.

Cette nouvelle convention de jumelage est le prolongement d’une autre entre la Chambre des représentants et d’autres parlements européens durant la période 2016-2018, souligne-t-on de même source.

(avec MAP)