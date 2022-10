Akhannouch reçoit le vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du climat

La rencontre a été l’occasion “d’échanger les points de vue et d’aborder les moyens de consolider le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne, question que le Roi Mohammed VI entoure d’un intérêt particulier”, indique mardi un communiqué du département du chef du gouvernement.

Lors de cette entrevue, Aziz Akhannouch a estimé que l’activation du pacte “Partenariat Vert” entre le Maroc et l’Union européenne permettrait d’exploiter toutes les opportunités qu’il offre en matière de sécurité énergétique, d’hydrogène vert, d’interconnexion ou concernant le gazoduc reliant l’Europe, le Maroc et le Nigéria, mettant l’accent sur l’importance de ce pacte pour faire avancer le chantier de la transition énergétique chez les deux partenaires, préserver l’environnement et stimuler l’économie verte, souligne la même source.

Le “Partenariat Vert”, premier pacte du genre à associer l’Union européenne à un pays partenaire, contribue à conférer une dynamique positive aux relations bilatérales et à relever les défis imposés par la conjoncture internationale difficile.

Les deux parties avaient fait état en juin 2021 de leur volonté d’établir ce partenariat afin de renforcer leur coopération en matière de lutte contre les changements climatiques, rappelle-t-on.

Les principaux points partenariat vert

Le partenariat vert vise à placer la lutte contre les changements climatiques, la promotion et l’avancement de la transition énergétique, la protection de l’environnement et la transition vers l’économie verte et juste parmi les priorités des relations entre l’UE et le Maroc.

Le mémorandum permettra aux partenaires de progresser vers leurs objectifs communs de devenir des économies sobres en carbone. Il vise à favoriser la transition vers une industrie décarbonée par l’investissement en technologie verte, la production d’énergie renouvelable, la mobilité durable et la production propre dans l’industrie.

Permettant aux partenaires de renforcer leur coopération, il a pour objectif le développement de la coopération triangulaire et Sud-Sud en matière de changements climatiques, d’énergies vertes, d’économie bleue et d’environnement.

Il vise également la concertation et les échanges précoces des politiques, la prise en compte des intérêts, priorités et préoccupations de chacun des partenaires lors de l’élaboration des politiques en matière de changements climatiques, de transition énergétique, de protection de l’environnement et d’économie verte et bleue aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral.

Ainsi, le mémorandum pour but de sensibiliser les populations, notamment les groupes les plus vulnérables, aux défis climatiques et environnementaux, en encourageant la contribution des différents acteurs pour la réussite de ce partenariat.

Il ambitionne également de renforcer l’implication du secteur privé dans les domaines verts, y compris dans la mobilisation des investissements pour la transition verte de l’économie marocaine, et une collaboration plus étroite avec les organismes financiers et les institutions européennes de coopération.