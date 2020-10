Le Green Deal européen élargi au Maroc : une première réunion pour montrer patte verte ?

Le Maroc et l’Union européenne (UE) prêts à avancer main dans la main en matière de politique environnementale ? L’idée germe du côté de l’Exécutif. Plusieurs de ses représentants, pour certains à la tête des maroquins régaliens, ont pris part à une visioconférence, le vendredi 2 octobre, avec le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, le Hongrois Oliver Varhelyi. Dans le tour de table numérique, on retrouvait le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi que son ministre délégué Mohcine Jazouli, mais aussi le ministre de l’Économie et des Finances, Mohamed Benchaâboun ou encore Moulay Hafid Elalamy (Industrie), Aziz Akhannouch (Agriculture) et Saaïd Amzazi (Éducation). Pas une mince affaire donc, pour une représentation qui se veut la plus transversale possible, avec également la présence du PDG de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen),…