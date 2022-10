Côte d'Ivoire: Le Maroc construit une nouvelle ambassade à Abidjan

Prévu pour être érigé dans la capitale économique ivoirienne, l’édifice sera achevé en 2024. Le Maroc a lancé ce vendredi 14 octobre, les travaux de sa nouvelle ambassade à Abidjan, lors d’une cérémonie de pose de la première pierre du bâtiment.

Présidée par l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, la cérémonie a vu la participation de la ministre ivoirienne des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamissoko Camara, un représentant du ministre de la Construction, du logement et de l’urbanisme, des ambassadeurs et des représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire, et des membres de la communauté marocaine établie dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

La nouvelle Chancellerie sera bâtie sur une superficie globale de 1740 m2 selon des normes valorisant le patrimoine architectural marocain à la fois authentique et millénaire. La durée de réalisation de ce joyau architecturel, un R+3 avec deux sous-sols, s’étend sur 24 mois.

Dans une allocution de circonstance, Kettani a souligné que la pose de la première pierre de la nouvelle chancellerie de l’Ambassade du Maroc en Côte d’Ivoire établit une nouvelle phase de relations bilatérales constructives, qui confirme avec force, s’il en était besoin, l’engagement du Maroc à renforcer les relations de partenariat et de coopération effective avec un pays ami.

Cet édifice, a-t-il dit, restera pour la prospérité, à l’instar de la Mosquée Mohammed VI à Abidjan, comme une icône de la fraternité entre les deux peuples marocain et ivoirien.

Le diplomate marocain a poursuivi que cette occasion qui coïncide, en cette année 2022, avec la commémoration du 60-ème anniversaire des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d’Ivoire souligne à nouveau la qualité exceptionnelle du partenariat stratégique et de la confiance mutuelle en un avenir prospère qui lie les deux pays frères et amis.

« Les relations entre les deux pays sont historiques, fraternelles, uniques et exemplaires. Elles ne cessent de se renforcer à tous les niveaux, touchant, ainsi, les différents aspects de la coopération bilatérale sur le principe immuable gagnant-gagnant, tel qu’il a été articulé maintes fois par nos deux Chefs d’Etat respectifs, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Excellence le Président de la République ivoirienne, Monsieur Alassane Ouattara », a noté Kettani.

Et d’ajouter que le Maroc et la Côte d’Ivoire sont deux pays frères, qui partagent depuis des décennies des liens humains fraternels, un héritage culturel ancestral et une estime réciproque, qui constituent les trois piliers d’une solidarité agissante et d’une coopération solide sur tous les plans.

En effet, a-t-il mis en avant, à travers les 60 ans de fraternité et de coopération, les relations entre les deux pays ont fait preuve d’une dynamique soutenue, imprimée et justifiée par la volonté de les consolider dans un cadre de coopération Sud-Sud solidaire et mutuellement avantageux et sous un emblème de partenariat œuvrant pour un développement durable permettant l’amélioration des conditions de vie des deux populations.

(Avec MAP)