Baie de Cocody en Côte d’Ivoire : comment Marchica Med dessine le nouveau visage d’Abidjan

Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune Ebrié est considéré comme le plus emblématique de la coopération entre le Maroc et la Côte d’Ivoire. Marchica Med, qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage, revient sur les principales phases de ce chantier colossal et dresse son bilan d’étape, cinq ans après son lancement.

Par Btissam Zejly