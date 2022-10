Drame de Nador-Melilia : lourdes peines de prison pour des migrants soudanais

Huit migrants ont écopé de trois ans de prison ferme et sept de deux ans d’emprisonnement devant la chambre criminelle de Nador, ville marocaine frontalière de Melilia, selon le verdict rendu dans la nuit de mercredi à jeudi. La défense a l’intention de faire appel.

“Des jugements sévères pour faire peur. Les migrants ont besoin d’être protégés et non pas d’avoir peur”, a commenté l’Association marocaine des droits humains (AMDH) sur son compte Twitter.

Entre 2 et 3 ans de prison ferme contre les 15 migrants soudanais présentés hier devant la cours d’appel de Nador.

Des jugements sévères pour faire peur.

les migrants ont besoin d’être protégé et non pas d’avoir peur. pic.twitter.com/Oe7SFtax35

— AMDH Nador (@NadorAmdh) October 13, 2022