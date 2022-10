Erfoud : 11e édition du Salon international des dattes du 27 au 30 octobre

Le Sidattes revient après une absence de deux années, suite à l’annulation des événements pour les considérations sanitaires liées au Covid-19, avec une édition sous le thème “La gestion intégrée des ressources naturelles : pour la durabilité et la résilience de l’écosystème oasien”, indique un communiqué des organisateurs.

Cette édition focalisera sur l’importance et le rôle des oasis et les enjeux liés à la préservation des ressources naturelles pour la durabilité de ces territoires, qui constituent une barrière contre l’avancée de la désertification. Elle mettra également à l’honneur le palmier dattier, qui constitue l’ossature de l’agriculture oasienne et un secteur clé pour le développement économique et social des zones oasiennes.

La thématique sera au centre de nombreuses conférences culturelles, scientifiques et professionnelles, ajoute la même source. Il s’agit notamment du forum de l’investissement, qui constitue un espace d’échange et de promotion des investissements dans la filière du palmier dattier. Il réunira les professionnels de la filière, les opérateurs du secteur public et la nouvelle génération de porteurs de projets.

Une journée scientifique sera organisée par l’Institut national de recherche agronomique (INRA) pour échanger entre professionnels, institutionnels, chercheurs, étudiants et acteurs concernés autour des progrès techniques et technologiques, et des aspects liés au développement de la filière.

Déployé sur une superficie de 40.000 m2, le salon est organisé autour de plusieurs pôles. Il s’agit du pôle Régions, pôle Institutionnels et sponsors, pôle International, pôle Rahba, pôle Produits du terroir et pôle Agro-fournitures.

Plusieurs concours et ateliers seront proposés au niveau du salon, et des animations et soirées artistiques seront organisées dans la ville.