Trafic de drogue Maroc-Espagne : le réseau le plus actif démantelé

L’opération dite « Baree » a permis de « démanteler l’organisation de trafiquants de haschisch la plus active à l’heure actuelle, une bande qui transportait jusqu’à 20 tonnes de drogue du Maroc à la côte de Cadix en un mois », lit-on dans un communiqué de la Guardia civil, repris par l’agence de presse espagnole EFE.

Les investigations ont commencé en décembre 2021, lorsque les enquêteurs ont détecté qu’une organisation criminelle, dirigée par plusieurs personnes ayant un long passé dans le trafic de drogue, introduisait de grandes quantités de haschisch le long de la côte de Cadix et du fleuve Guadalquivir (un fleuve traversant le sud de l’Espagne et qui se jette dans l’océan Atlantique, à l’ouest du détroit de Gibraltar).

Crime organisé

Pour acheminer leurs cargaisons de drogue, ces trafiquants utilisaient de puissants bateaux semi-rigides, des bateaux pneumatiques, ainsi que des bateaux de pêche ou de plaisance, fait-on savoir.

« Ils connaissaient parfaitement la région et cherchaient des zones très difficiles d’accès pour les autorités et les forces de sécurité et, en même temps, qui leur offriraient une voie de fuite facile », poursuit la même source.

L’organisation était « totalement structurée », avec des groupes chargés de la logistique qui la fournissaient en bateaux. Et d’ajouter : « ses membres étaient lourdement armés pour empêcher d’autres organisations de voler leur marchandise qui, dans le jargon des trafiquants de drogue, est appelée ‘vuelcos' ».

Dans le cadre de cette opération sécuritaire, la Guardia civil a effectué 37 perquisitions, sous supervision du tribunal de première instance de Sanlúcar de Barrameda (une ville de la région de Cadix), dans les villes de Sanlúcar, Chipiona, Trebujena à Cadix et dans le village de El Rocío à Huelva.

L’opération s’est conclue par l’arrestation de 49 personnes, la saisie de 14 380 kilos de haschisch, d’armes à feu courtes et longues, ainsi que d’abondantes munitions, d’équipements de police, d’un bateau semi-rigide à trois moteurs, de bouteilles de carburant, de documents et de téléphones portables, résume la Guardia civil.