Pourquoi le Bitcoin et la cryptomonnaie sont devenus les chouchous des criminels et jihadistes

Le Bitcoin rend les biens illégaux plus accessibles, faciles à acheter et moins risqués grâce à l’anonymat. Aujourd’hui, la cryptomonnaie est devenue prisée par les réseaux de drogue, les hackers et les terroristes et pour le montage des opérations complexes de blanchiment d’argent. Un engouement qui s’explique par les atouts incontournables de la cryptosphère : l’anonymat, la difficulté de traçabilité des transactions et la rapidité de transfert des cryptoactifs convertibles en monnaie fiat aux quatre coins du monde. Techniquement, la cryptomonnaie est fabriquée par codage et les transactions en cryptomonnaie sont stockées dans une base de données appelée blockchain. La cryptographie est utilisée pour crypter et cacher les codes afin de protéger ces cryptoactifs.

Financements obscurs

Depuis l’émergence de l’écosystème de la cryptomonnaie dans les années 2010, plusieurs organismes terroristes, des hackers et des réseaux de drogue ont…