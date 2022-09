Kénitra : la fillette de cinq ans kidnappée a été retrouvée “dans un état de santé normal”

La petite Fatima Ezzahra a été retrouvée. Les unités de la sûreté nationale à Kénitra, appuyées par les expertises techniques, ont pu « retrouver la victime, qui se trouve dans un état de santé normal, à bord d’un bus de transport urbain Place Bir Anzarane », précise un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Néanmoins, le kidnappeur présumé n’a pas encore été arrêté. « Les opérations de téléchargement et d’analyse des enregistrements de la caméra du bus sont actuellement en cours en vue d’identifier la personne ayant accompagné cette fillette et lui ayant acheté un billet avant de quitter les lieux », explique la même source.

« Le service préfectoral de la police judiciaire et les techniciens spécialisés en scènes de crime se penchent sur l’exploitation et l’analyse des données de la vidéosurveillance, les déclarations des témoins et de la famille de la victime, en vue d’interpeller tous les suspects en lien avec cette affaire », poursuit-on.

La petite fille de cinq ans a été prise en charge par la cellule chargée des femmes victimes de violences, qui a assuré son transfert à l’hôpital pour lui faire subir les diagnostics médicaux nécessaires, conclut le communiqué.

(avec MAP)