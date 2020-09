Abdessamad Dialmy: “La pédophilie structurelle est la plus grave”

Un enfant sauvagement violé et tué, des parents meurtris, une population marocaine choquée et horrifiée, prête à lyncher le pédophile tueur, un roi compatissant qui présente ses condoléances aux parents d’Adnane… en tant que citoyen, je ne peux que joindre ma voix à celles déjà exprimées par ces millions de Marocains survoltés à juste titre contre ce “monstre moral”. A mon tour, je ne peux que condamner fermement cet acte horrible sans toutefois basculer dans l’esprit de la vengeance et de la contre-violence.

Dans cette tribune, j’aimerai traiter trois questions en tant que sociologue:Comment le pédophile est-il en même temps un malade et un criminel?Comment la société marocaine est-elle prompte à condamner un acte pédophile ponctuel médiatisé, contrairement à la complicité qui la caractérise lorsqu’il s’agit d’actes pédophiles structurels…