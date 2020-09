Entre manque de sensibilisation et absence de dispositifs d'alertes, l'affaire Adnane révélatrice des vides de la lutte contre la pédocriminalité

Une faille qui s’est révélée aussi grave que fatale. La terrible disparition d’Adnane Bouchouf, 11 ans, recherché depuis le 7 septembre à Tanger avant d’être finalement retrouvé mort le vendredi 11 septembre au soir, a mis en lumière les graves lacunes du dispositif de recherche d’enfants disparus au Maroc. Un cas de pédocriminalité qui a provoqué l’émoi dans le royaume ces derniers jours, et posé un grand nombre de questions. Ce drame n’est que la “face visible de l’iceberg”, déplore Aziz Rhali, président de l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH). Des situations similaires, le militant associatif explique qu’elles sont légion, tant l’AMDH “reçoit chaque jour des réclamations et des plaintes de parents pour des disparitions et viols d’enfants”. Régulièrement, dans les rubriques faits-divers de la presse, émergent des faits de prédation…