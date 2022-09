Gazoduc Nigeria-Maroc : signature à Rabat d’un mémorandum d’entente entre la CEDEAO, le Nigeria et le Maroc

Comme déjà rapporté, le Maroc et le Nigeria mènent un nouveau pas vers la concrétisation du méga-projet du gazoduc traversant l’Afrique de l’Ouest. L’accord a été paraphé par Sediko Douka, commissaire de la CEDEAO chargé de l’Infrastructure, l’Énergie et la Digitalisation, Mallam Mele Kolo Kyari, PDG de la National Nigerian Petroleum Company Limited (NNPC), qui représente le Nigeria, et Amina Benkhadra, DG de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), représentante du Maroc.

Le mémorandum d’entente traduit l’engagement de la CEDEAO et l’ensemble des pays traversés à contribuer à la faisabilité de ce projet qui, une fois achevé, fournira du gaz à l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest et permettra également une nouvelle voie d’exportation vers l’Europe.

Le gazoduc Nigeria-Maroc longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc.

Il sera par la suite connecté au Gazoduc Maghreb Europe et au réseau gazier européen et permettra aussi d’alimenter les États enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.

Ce méga-projet, dont l’étude de faisabilité a été entamée en mai 2017 avec un coût de plusieurs milliards de dollars, avait été lancé au cours de la visite du souverain, en décembre 2016 à Abuja, et un accord y afférent avait été signé, le 10 juin 2018, lors d’un déplacement à Rabat du président Buhari.

(avec MAP)