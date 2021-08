Cinq questions pour comprendre la nouvelle stratégie gazière nationale

Le ministère de l’Énergie vient de publier la feuille de route du gaz naturel 2021-2050, qui vise à doter le Maroc d’un marché gazier et à sécuriser son approvisionnement. Cette nouvelle stratégie inclut à la fois la création d’un cadre réglementaire et des investissements dans un large réseau de pipelines qui feront, à terme, la jonction entre le gazoduc Maghreb-Europe et le gazoduc Maroc-Nigéria.

Par Soufiane Chahid