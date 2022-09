Abdellatif Hammouchi reçoit la cheffe du renseignement espagnol

Coopération sécuritaire. La Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a annoncé cette visite dans un communiqué jeudi, précisant que la réunion a eu lieu ce matin dans la capitale.

Selon le communiqué, la rencontre entre les patrons des deux services de renseignement a eu lieu dans le cadre de la visite qu’effectue Casteleiro Llamazares dans le royaume à la tête d’une délégation sécuritaire, et ce, “afin de soutenir et de renforcer la coopération maroco-espagnole dans les différents domaines sécuritaires d’intérêt commun”.

Lors de la rencontre, Casteleiro et Hammouchi “ont passé en revue les niveaux et les formes de coopération en matière de sécurité existant entre les deux pays ainsi que les mécanismes permettant de développer et de renforcer cette coopération”, poursuit-on.

Pour la DGST, cette réunion traduit “l’importance de la coopération maroco-espagnole en matière de sécurité et de renseignement, particulièrement à la lumière des défis liés au contexte régional”, faisant référence au “terrorisme, l’extrémisme, la cybercriminalité et les différentes formes de crimes organisés transfrontaliers, y compris les réseaux d’immigration clandestine, de trafic de drogue et de psychotrope”.

La visite de la n° 1 du renseignement espagnole intervient un mois après celle de son compatriote, Francisco Pardo Piqueras, chef de la police nationale, reçu le 11 août à Rabat par Abdellatif Hammouchi.

(avec MAP)