Antiterrorisme : réunion entre Abdellatif Hammouchi et son homologue espagnol

Selon un communiqué de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), les deux chefs de police ont discuté de questions d’intérêt commun, notamment la lutte contre les groupes terroristes et le crime organisé opérant en Méditerranée occidentale, la traite des êtres humains et le trafic international de drogues et de stupéfiants.

Pour la DGSN, cette visite incarne “la volonté de consolider et de développer davantage le partenariat et les relations de coopération qui lient les services sécuritaires marocains et espagnols, dans l’objectif (…) d’assurer la sécurité et la stabilité, tout en favorisant le partage d’expériences et d’expertises en matière de lutte contre la criminalité transnationale organisée”.

Piqueras et Hamouchi ont également abordé des questions liées au renforcement de la coopération aux postes-frontière et à la police scientifique et technique, ainsi qu’au renforcement de la collaboration dans la formation des équipes de police d’élite et leur mise à niveau sur le plan de la gestion des interventions de haute sensibilité.

Lors de sa visite, le chef de la police espagnole était accompagné du commissaire général d’information, Eugenio Pereiro Blanco, du commissaire général de la police judiciaire, Rafael Pérez Pérez, du commissaire général des étrangers et des frontières, Juan Enrique Taborda Alvaraz, de la cheffe de la division de la coopération internationale, Alicia Malo Sanchez et du conseiller du directeur général, Jesus Ramirez Jara.

(avec MAP et EFE)