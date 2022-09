Sahara : le Kenya retire sa reconnaissance de la RASD

La décision kényane intervient en parallèle d’une visite d’État qu’effectue le chef de la diplomatie Nasser Bourita dans ce pays de l’Afrique de l’Est. Un communiqué conjoint, dont des passages ont été rendus public par le site web du Palais d’État du Kenya (State House), à la suite de la remise, ce mercredi, d’un message du roi au chef de l’État kényan, indique que “la République du Kenya a décidé de révoquer sa reconnaissance de la pseudo “RASD” et d’entamer les étapes pour la fermeture de sa représentation dans le pays”.

Il s’agit de l’une des premières décisions du nouveau président William Ruto, investi il y a moins de 48 heures. Une investiture à laquelle a assisté le chef du front Polisario Brahim Ghali.

Par respect du principe d’intégrité territoriale et de non-ingérence, le Kenya apporte son soutien total au plan d’autonomie sérieux et crédible proposé par le Royaume du Maroc, en tant que solution unique basée sur l’intégrité territoriale du Maroc », pour résoudre ce différend, souligne le communiqué conjoint.

“Le Kenya soutient le cadre des Nations Unies en tant que mécanisme exclusif pour parvenir à une solution politique durable et permanente au différend sur la question du Sahara”, ajoute la même source.

At State House in Nairobi, received congratulatory message from His Majesty King Mohammed VI. Kenya rescinds its recognition of the SADR and initiates steps to wind down the entity’s presence in the country. pic.twitter.com/FNe4Ff9XcS

— William Samoei Ruto, PhD (@WilliamsRuto) September 14, 2022