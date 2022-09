Gaz marocain : où en est le projet Anchois ?

Une publication récente de l’expert Francis Perrin pour le Policy Center for the New South s’intéresse à ces découvertes mais aussi aux perspectives gazières qu’elles représentent pour le Maroc.

La publication rappelle ainsi que la première découverte remonte à 2009, avec le puits d’exploration Anchois-1. En décembre 2021, Chariot a foré le puits Anchois-2, qui était à la fois un puits d’appréciation et d’exploration.

En d’autres termes, cela signifie que ce forage avait deux objectifs simultanés : dans un premier temps, évaluer les ressources gazières découvertes, mais aussi examiner le potentiel d’autres zones.

Selon l’expert, Anchois-2 a été un succès : l’épaisseur de la zone productrice nette est évaluée à 150 mètres (55 mètres pour le puits Anchois-1) et les deux partenaires envisagent depuis le développement du champ gazier Anchois.

En juillet 2022, Chariot faisait état de nouvelles estimations sur les ressources gazières d’Anchois.

Les ressources éventuelles d’Anchois sont à présent évaluées à 637 milliards de pieds cubes de gaz, soit 18 milliards de mètres cubes, les ressources « prospectives » à 754 Gp.c. (21,35 milliards de mètres cubes) et les ressources récupérables restantes à 1 391 Gp.c. (39,4 milliards de mètres cubes), soit la somme des ressources contingentes et prospectives, indique le groupe britannique sur son site.

Ainsi, selon l’expert, Chariot entend accélérer le futur développement d’Anchois en vue d’une mise en production .

Chariot et l’ONHYM travaillent donc sur tous les aspects de ce projet et sur le plan de développement afin de parvenir à la décision finale d’investissement (DFI). Un contrat pour des études détaillées d’avant-projet a été attribué.

Chariot veut, par ailleurs, explorer d’autres cibles intéressantes, dites « prospects », sur le permis Lixus Offshore. Trois prospects ont ainsi été identifiés. Un autre objectif du consortium consiste à étudier le potentiel du permis Rissana Offshore. Le groupe britannique estime aujourd’hui qu’Anchois pourrait entrer en production en 2024 ou en 2025.

Ce projet repose sur quelques atouts clés, dont la proximité du gazoduc Maghreb-Europe (GME) dont la section algérienne a été fermée à partir du 1er novembre 2021, un peu plus de deux mois après la rupture des relations diplomatiques entre Alger et Rabat.

Pour rappel, un accord passé entre l’Espagne et le Maroc a permis au royaume de recevoir du gaz en flux inverse, c’est-à-dire de l’Espagne vers le Maroc. Cette utilisation, effective pour la première fois à la fin juin 2022, a permis au Maroc d’importer du gaz naturel à partir de gaz naturel liquéfié (GNL) arrivé en Espagne où il a été regazéifié.