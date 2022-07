Explorations gazières au large de Larache : Chariot Energy annonce la découverte d’un potentiel dépassant les espérances

Augmentation significative des ressources en gaz au large de Larache. Les évaluations réalisées par Netherland Sewell & Associates Inc. (bureau d’étude américain) ont révélé des améliorations significatives des ressources signalées dans l’ensemble du portefeuille. Ainsi, les évaluations indiquent une augmentation à 1,4 Tcf (trillion cubic feet, unité de mesure de l’industrie du pétrole et du gaz) du total des ressources récupérables restantes au projet Anchois.

Ces dernières explorations ont été réalisées sur le champ gazier d’Anchois et sur d’autres prospects d’exploration sélectionnés dans la licence Lixus Offshore et dans la licence adjacente Rissana Offshore.

Le marché intérieur d’abord

Par conséquent, Chariot Energy a décidé d’accélérer ses plans de développement de champ, en donnant la priorité à la demande croissante du marché intérieur marocain et en fournissant potentiellement un surplus de gaz à l’Europe, apprend-on d’un communiqué de la société.

Concernant le champ gazier Lixus, l’explorateur gazier anglais procédera à la mise à jour des évaluations sur deux prospects clés non forés (Maquereau et Anchois Ouest) avec des améliorations à la fois du potentiel de ressources prospectives et de la probabilité de succès géologique, ainsi que sur le prospect d’Anguille nouvellement identifié, qui font tous partie de la même zone gazière tertiaire que le champ gazier d’Anchois.

“Le total des ressources récupérables restantes (…) dans l’ensemble du portefeuille de Lixus s’élève à environ 4,6 Tcf”, précise le communiqué.

En ce qui concerne le champ Rissana, une évaluation précoce des zones couvertes par la sismique 3D a fourni un total de ressources prospectives de plus de 7 Tcf.

Chariot Limited (Maroc) détient une participation de 75 % et l’exploitation de Lixus, en partenariat avec l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), détient une participation de 25 %. La licence Lixus couvre une superficie d’environ 1794 km2, avec des profondeurs d’eau allant jusqu’à 850 m.

La zone a déjà fait l’objet d’explorations antérieures, dont une avec des données sismiques 3D couvrant environ 1425 km2 sur le bloc et quatre puits d’exploration, dont la découverte de gaz d’Anchois-1 qui a été forée en 2009. Au premier trimestre 2022, Chariot a annoncé qu’elle avait foré un puits d’évaluation et d’exploration, Anchois-2, qui a rencontré environ 150 m de gaz net et a confirmé la présence de gaz d’excellente qualité.