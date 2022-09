Accord avec l’ONHYM : Chariot Energy pourra exploiter le GME pour le gaz issu des explorations près de Larache

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 7 septembre, la société d’énergie de transition axée sur l’Afrique Chariot Energy annonce la signature d’un accord de raccordement au gazoduc avec l’ONHYM afin de garantir l’accès au principal gazoduc Maghreb Europe (GME) au Maroc.

Chariot has signed a Pipeline Tie-In Agreement with ONHYM, securing access to the major Maghreb Europe Gas Pipeline in Morocco. https://t.co/56AK5f4yxc

Cet accord permettra donc à la compagnie de transporter, via le GME, le gaz produit par le projet d’Anchois, situé au large du Maroc, vers différents acheteurs potentiels.

À ce sujet, le directeur de la filiale marocaine de la compagnie, Pierre Raillard, affirme que la signature de cet accord avec l’ONHYM, concernant le raccordement au GME permettra à Chariot de se rapprocher de la livraison du premier gaz du champ gazier d’Anchois à des clients potentiels.

Pierre Raillard at Chariot (2/2): « Anchois is a highly strategic asset & given the continued volatility of global energy markets & its proximity to the Maghreb pipeline, we are well placed to bring gas online as quickly as possible.” pic.twitter.com/VwveppEIQj

— Chariot Limited (@Chariot_Energy) September 7, 2022