Lixus : Chariot confirme l’achèvement réussi des opérations de forage

Le britannique Chariot Oil & Gaz a annoncé, ce 18 janvier, l’achèvement “réussi” des opérations de forage de gaz sur le projet gazier Anchois, au large de Larache. Dans un communiqué, la compagnie explique qu’Anchois-1, le premier puits foré en 2009, a été “inspecté, préparé et couplé avec succès à l’appareil de forage Stena Don, ce qui confirme sa viabilité potentielle en tant que futur puits de production”.

“Les opérations d’Anchois-1 vont maintenant se terminer avec le puits dans un état permettant une utilisation potentielle dans le développement futur du champ”, poursuit le communiqué du groupe énergétique. La compagnie annonce également qu’il a été décidé de ne pas prélever d’échantillon de gaz Sable A dans le puits Anchois-1 “car des échantillons de gaz ont été obtenus avec succès dans le puits Anchois-2 précédemment foré”.

Étude en cours pour Anchois-2

Ces opérations font partie du permis d’exploration Lixus Offshore, accordé en mai 2019 et détenu à 75 % par Chariot et à 25 % par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM). Réagissant dans le communiqué du groupe, la directrice générale de l’ONHYM, Amina Benkhadra, s’est dite “impatiente de travailler avec Chariot afin de faire progresser rapidement le développement du gaz”.

Chariot revient également sur la récente découverte du puits Anchois-2, foré juste avant l’exploitation du puits Anchois-1. Le groupe énergétique explique que de “nombreuses données récupérées à partir des multiples découvertes de gaz” dans le puits sont actuellement acheminées vers un laboratoire pour une analyse détaillée. Ces données comprennent également les analyses d’un programme complet d’essais de formation souterraine, qui a récupéré douze échantillons de gaz dans sept réservoirs contenant du gaz.

“Le puits Anchois-2, foré juste avant l’exploitation du puits Anchois-1 et ayant atteint ses objectifs d’évaluation et d’exploration avec plus de 100 m de production nette, a déjà été suspendu de manière sûre et efficace pour être éventuellement complété en tant que puits de production dans le cadre du développement futur du champ”, ajoute la même source.

“En plus d’avoir maintenant deux puits de découverte de gaz confirmés, nous avons directement réduit les risques d’un portefeuille important de prospects sur la zone de licence de Lixus”, a quant à lui déclaré Adonis Pouroulis, PDG par intérim de Chariot.