Lecture, sport, programme de soutien scolaire... Les promesses de la rentrée 2022-2023 faites par Benmoussa

Assurer une mobilisation générale afin de préparer le retour à un rythme normal, tel est l’engagement du ministère que Chakib Benmoussa n’a pas manqué de rappeler lors de cette conférence. Dans ce sens, le ministre a indiqué qu’une des priorités de son ministère était de “reconnecter la politique éducative avec la réalité des établissements et des classes”.

Ainsi, visant un impact concret sur les élèves, le ministre a relevé l’importance du déploiement des trois “piliers” pour bâtir une réforme éducative “durable et efficace”.

1. Scolarité obligatoire

Le ministère indique qu’une action ciblée sera menée auprès des “élèves en âge de scolarité non-inscrits ou non réinscrits, en parallèle avec les caravanes de l’éducation non formelle, pour les réintégrer au sein des écoles.”

2. Amélioration du niveau des apprentissages

Le ministère vise un renforcement qualitatif du modèle du préscolaire, avec la création de près de 5000 nouvelles classes et la formation initiale de près de 8000 nouveaux éducateurs.

Les enseignants seront également plus nombreux à être recrutés cette année (18.000 contre 15.000 l’année passée) et mieux préparés à leur mission en classe. Un effort de recrutement qui devrait permettre de réduire les situations d’encombrement des classes.

Le ministre a aussi annoncé l’introduction de trois rituels quotidiens aux classes de primaire, dans l’optique de renforcer le niveau des apprentissages : il s’agit d’un rituel de lecture quotidien de 10 minutes en début de cours d’arabe et de français, d’un rituel d’activités de mathématiques de 10 minutes en début de cours et enfin d’une activité physique de 15 à 30 minutes à raison de trois fois par semaine.

Au collège, le numérique sera utilisé pour l’enseignement des matières scientifiques

Au collège, il s’agit de l’utilisation du numérique pour l’enseignement des matières scientifiques. En effet, le ministère indique que de nouvelles ressources numériques, dont l’utilisation fera l’objet d’une formation auprès des enseignants, seront mises à disposition afin de faciliter l’amélioration du niveau des apprentissages.

Enfin, concernant le niveau des apprentissages, le ministère annonce le lancement du programme de soutien scolaire TARL, pour Teaching at the right level (ou enseigner au bon niveau, ndlr) visant à éradiquer les grandes difficultés d’apprentissage au niveau du cycle primaire. Ce programme permettra selon le ministère de corriger les lacunes en lecture et en calcul à travers des activités ludiques dont l’impact sur les apprentissages a été prouvé scientifiquement dans de nombreux pays. Dans ce sens, en 2023, 6 000 enseignants seront formés à cette méthode et plus de 100.000 élèves pourront en bénéficier.

3. Épanouissement des élèves

Afin d’assurer ce dernier volet, qui fait partie des piliers de cette nouvelle réforme présentée par le ministère de l’Éducation, plusieurs actions seront menées dans tous les établissements secondaires afin de garantir la dynamisation et l’effectivité des Associations de sport scolaire (encadrement par les fédérations, allocation de ressources, organisation d’activités extrascolaires le mercredi ou le samedi), mais aussi afin d’améliorer la synergie dans l’utilisation des infrastructures sportives.