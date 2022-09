Ce qu'il faut retenir de la note de conjoncture de Bank Al Maghrib

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie au titre du mois de juillet indiquent une baisse de l’activité, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Ainsi, la production aurait reculé dans toutes les branches d’activité à l’exception de l' »agroalimentaire » où elle aurait plutôt stagné, précise la Banque centrale dans son enquête basée sur des données collectées entre le 1er et le 31 août dernier.

Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) aurait reculé de 3 points de pourcentage à 71%, fait savoir la même source.

Pour ce qui est des ventes, elles auraient connu une stagnation, recouvrant une hausse dans la « chimie et parachimie » et dans l' »électrique et électronique », une baisse dans le « textile et cuir » et dans la « mécanique et métallurgie » et une stagnation dans l' »agro-alimentaire ».

Les commandes auraient, quant à elles, enregistré une stagnation, reflétant une hausse dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie », une baisse dans l' »agroalimentaire » et dans l' »électrique et électronique » et une stabilisation dans le « textile et cuir ».

Pour ce qui est des carnets de commandes, ils se seraient situés à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches d’activité.

Pour les trois prochains mois, les industriels s’attendent à une amélioration de l’activité, relève la même source, notant cependant que 30% d’entre eux n’ont pas de visibilité quant à l’évolution future de la production et des ventes.

