Régimes de retraite : les cotisations collectées ont dépassé 54 milliards de dirhams en 2021

Les cotisations collectées par les régimes de retraite ont atteint 54,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en hausse de 9,6% par rapport à 2020, selon le 9e rapport annuel sur la stabilité financière, publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Les prestations ont enregistré, quant à elles, une progression de 4 % à 59,8 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir le rapport, ajoutant que les réserves constituées par ces régimes se sont élevées à 330,8 MMDH, en augmentation de 0,9% par rapport à 2020. Sur les cinq dernières années, ces réserves ont enregistré une progression annuelle moyenne de 3,3%.

Les réserves du régime des pensions civiles (CMR-RPC) se sont situées à 75 MMDH, accusant une baisse de 5 % comparativement à 2020 et de 3 % en moyenne annuelle sur les cinq dernières années.

Concernant les déficits techniques cumulés du régime sur la même période, ils ont totalisé un montant de 31,9 MMDH et, depuis l’enregistrement de son premier déficit technique en 2014, une somme de 40,1 MMDH.

Pour ce qui est des placements des régimes de retraite, ils se sont chiffrés à 322,8 MMDH en 2021, en hausse de 1 % par rapport à 2020 et de 2,4 % sur les cinq dernières années. Ces placements, hormis ceux de la branche long terme de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), sont constitués à hauteur de 60,5 % de titres obligataires et de 30,2 % d’actions et parts sociales.

(avec MAP)