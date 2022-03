Le fond et la réforme : la nécessaire révolution du système de retraites

C’est un secret de polichinelle : au Maroc, la réforme des retraites est une urgence. Il y va des pensions actuelles et futures des Marocains. Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, annonçait, le 21 février dernier au parlement, que l’Exécutif qu’il dirige “ne peut pas accepter, quel que soit le coût politique, de laisser ce dossier en héritage (aux prochains gouvernements, ndlr), approfondir sa crise et refuser tout dialogue constructif à son égard”. L’annonce – à l’occasion du forum parlementaire de la justice sociale tenu à la Chambre des conseillers – intervient quelques jours seulement après l’alerte émise par le Conseil économique, social et environnemental (CESE). L’institution présidée par Ahmed Réda Chami préconisait, début février, l’accélération de la mise en œuvre de la réforme structurelle et globale du secteur. Près d’un mois plus tard, une autre institution constitutionnelle, la Cour des comptes, tire aussi la sonnette d’alarme et relance le débat sur les régimes de retraite.

Zéro harmonie

Le constat est…