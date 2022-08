Jidar : clap de fin pour la septième édition du festival de street art à Rabat

Un véritable temple du street art et de l’esthétique urbaine. La septième édition du Jidar street art festival, du 21 au 31 juillet à Rabat, a permis la création de neuf œuvres d’envergure par trois peintres marocains et six internationaux.

Les peintures murales de cette édition présentent des formes géométriques diversifiées, telles qu’on les distingue dans les œuvres de l’artiste marocain Reda Boudina qui ballotte entre les formes centrées, décalées ou juxtaposées.

Dédiés à la décoration des murs de Rabat, capitale culturelle de l’Afrique cette année, la femme africaine de l’artiste sénégalais Beaugraff et la douce jeune fille de la Marocaine Tima, ou encore le personnage saisi avec une infinie délicatesse dans ses menus gestes quotidiens par le Canadien Bryan Beyung, attirent irrésistiblement les regards.

Le street art s’invite au musée

Contrairement aux années précédentes, sous l’orchestration de Ayoub Abid, le street art a élu domicile sur les murs du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, et non plus seulement sur les grandes façades des immeubles disséminés dans toute la ville. Le Marocain Adam Belarouchia, qui détourne des objets du quotidien, a ainsi drapé un des six murs du musée d’une toile géante.

Le public a pu participer à des ateliers et assister à une démonstration de sérigraphie en compagnie de l’artiste du studio Monostereo, Gemma Berenguer. Elle a également donné à voir, à l’Atelier Ambigu, une dizaine d’affiches de groupes (gig posters) conçues et imprimées manuellement sur papier.

La prochaine édition du festival Jidar est prévue du 17 au 27 mai 2023.