Street art : Rabat accueille la septième édition du festival Jidar

Du 21 au 31 juillet, douze artistes viendront “plonger” les festivaliers “dans un océan de signes, de formes et de couleurs”, indiquent les organisateurs dans un communiqué de presse. “Le festival invite annuellement une kyrielle de jeunes pousses à s’initier au muralisme”, précise la même source.

Les artistes Ed Oner, Reda Boudina, Tima, Beaugraff, Manolo Mesa, Juraj Ďuriš, Pantonio, Bryan Beyung et Twoone seront présents. Cette année, c’est Ayoub Abid, alias Normal, qui sera chargé d’orchestrer l’habituel “Mur collectif” de Jidar.

Adam Belarouchia sera également présent et interviendra sur l’un des six murs du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat.