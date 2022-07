Fête du trône: le discours du roi Mohammed VI sera adressé aux Marocains à 21 heures

Le roi devrait apparaître sur les écrans à partir de 21 heures précises. A l’occasion de la célébration du 23ème anniversaire de son accession au trône, le du roi Mohammed VI adressera un discours à la nation, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. Le discours royal sera retransmis sur les ondes de la radio et à la télévision samedi 30 juillet 2022 à partir de 21H00.

Par ailleurs, toutes les activités, cérémonies et festivités prévues pour la fête du Trône ont été ajournés. De même, la réception présidée par le souverain en cette occasion, la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils sont également reportées. Ce report s’étend également à la cérémonie d’allégeance ainsi que tous les défilés et manifestations auxquels assistent un grand nombre de citoyens.

(avec MAP)