Fête du Trône : report des activités, cérémonies et festivités

Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie a annoncé dans un communiqué publié ce vendredi 22 juillet, l’ajournement des activités, cérémonies et festivités prévues pour la fête du Trône. Le communiqué spécifie par ailleurs, que le traditionnel discours du Trône sera bel et bien prononcé.

Par La Rédaction