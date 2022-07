Pour la première fois, une troupe de théâtre israélienne mettra en scène des pièces au Maroc

Le Théâtre de Jaffa pour la culture hébraïque-arabe sera la première troupe de théâtre israélienne à se produire sur des scènes au Maroc, avec trois représentations prévues à Rabat, Marrakech et Casablanca en septembre 2022. Une pièce baptisée “Umm Kulthum” sera notamment présentée, rapporte la presse israélienne.

Yassin Othman, un homme d’affaires marocain vivant à Genève, fondateur et président d’AKAL, une entreprise engagée dans le marketing international, la solidarité sociale et le développement durable en Afrique, est l’un des principaux initiateurs et partisans du projet et de la connexion entre le Théâtre de Jaffa et les responsables au Maroc.

Ce projet a également bénéficié du soutien du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Coopération régionale et du ministère de la Culture au Maroc.