Tanger : lancement d’un appel d’offres pour la restauration et la réhabilitation du théâtre Cervantes

Deux ans après le don irrévocable du bâtiment par l’Espagne au Maroc, des appels d’offres pour la restauration et la réhabilitation du théâtre historique Cervantes dans l’ancienne Medina de Tanger, ont été lancés, ce 30 juillet par l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord.

Par La Rédaction