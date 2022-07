Nasser Bourita reçoit la présidente de la Commission des affaires étrangères au Sénat italien

Dans le cadre d’une visite de travail au Maroc, Stefania Craxi a eu l’occasion de s’entretenir avec Nasser Bourita, mais aussi avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

M. Nasser Bourita a reçu, aujourd’hui à Rabat, la présidente de la Commission des Affaires Étrangères et de l’Émigration du Sénat italien, Mme Stefania Craxi. pic.twitter.com/QN80fvSiiB — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) July 19, 2022

Cette visite de la présidente de la Commission des affaires étrangères au sénat italien intervient peu avant sa participation à la cérémonie de présentation du bilan de mi-parcours du jumelage Maroc-UE, intitulé “Appui à la Chambre des Conseillers au Maroc”.

Lancé le 16 mai 2021 pour une durée de 18 mois, ce jumelage réunit un consortium de Parlements de sept États membres de l’Union européenne.

Lors de la rencontre entre Stefania Craxi et Rachid Talbi Alami, les deux parties ont évoqué les relations parlementaires maroco-italiennes, qui se sont renforcées au cours de la dernière décennie à la faveur des programmes de coopération, de jumelage, d’échange d’expertises et de renforcement du rôle des groupes d’amitié, ainsi qu’à travers la coordination et la communication parlementaire sur les plans bilatéral et multilatéral.

(avec MAP)