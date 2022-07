MASEN : signature à New Delhi d’un mémorandum d’entente avec l’entreprise indienne NTPC

Ce mémorandum, signé par le directeur des opérations au sein de MASEN, Rachid Bayed, et le directeur général en chef de NTPC, Narinder Mohan Gupta, et en présence de l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki, vise principalement à renforcer les capacités dans le domaine des énergies renouvelables, indique un communiqué de MASEN parvenu à la MAP.

Le mémorandum, paraphé en marge de la 17e édition du CII-Exim Bank Conclave sur le partenariat de croissance Inde-Afrique, vise à mutualiser l’expérience et l’expertise de MASEN et de NTPC, notamment dans le domaine de la recherche et développement, et à explorer les opportunités communes de développement de projets liés aux énergies renouvelables en Afrique, ajoute la même source.

Créée en 2010, MASEN est chargée de piloter les énergies renouvelables au Maroc. À travers ses projets, l’Agence contribue à l’objectif national d’atteindre +52 % de part d’énergie renouvelable dans le mix électrique marocain à l’horizon 2030.

À fin 2021, 4109 MW étaient en exploitation dans l’éolien, l’hydraulique et le solaire. MASEN place au cœur de sa stratégie la valorisation des ressources renouvelables, pour créer une force inépuisable de développement économique, social et environnemental pour le Maroc et au-delà.

